Šta su BBC novinari slušali u 2024. godini

BBC News pre 29 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

BBC/Dejana Vukadinović

Turbulentnih 12 meseci je za nama.

Jurili su se rokovi, tražili sagovornici, sklapali delovi priče poput slagalice.

U mimohodu smo pronalazili sopstvene izduvne ventile.

Legendarni Tom Vejts je jednom rekao da, slušajući muziku, zapravo putujemo kroz vreme.

Gde su sve muzički putovali BBC novinari u 2024?

Od sevdaha do povratka u tinejdžersko doba

Nataša Anđelković je 2024. godinu započela operom o kineskoj princezi Turandot u Madlenijanumu, a završila baletom Krcko Oraščić u Narodnom pozorištu.

Između je bilo svega.

Slušala je koncert kraljice sevdaha Amire Medunjanin i nastup Bajage u Tvornici u Zagrebu povodom 40 godina od objavljivanja albuma „Pozitivna geografija" i đuskala uz Gocu Tržan i Harija Mata Harija, koji su joj obeležili detinjstvo i tinejdžerske dane.

Naučila je i deo opusa Aleksandre Prijović, koja ju je zainteresovala posle šest rasprodatih koncerata u Zagrebu, što je, kako su mnogi komentarisali, učinilo više za dobre odnose Srba i Hrvata, nego svi političari poslednjih 30 godina.

BBC/Nataša Anđelković Nataša na nastupu grupe Tap 011 koja joj je obeležila tinejdžerske dane

'Klasici, što se kaže'

Da ga neko pita šta je najviše slušao u 2024. godini, reporter Slobodan Maričić, bi prvo rekao: „6.75, podkast koji govori o košarci. 'Bum!', što bi rekli Boce i Luka."

Ali godinu je muzički obeležio koncert nemačke grupe Ramštajn u Beogradu, na kom u stvari nije ni bio.

„Srećom, pošto je blato bilo do kolena, ali sam veći deo odslušao stojeći ispred, na lepom, tvrdom asfaltu.

„Spektakl stvarno", dodaje.

Išao je i na koncert Bajage povodom 40 godina karijere, a nastavila se i njegova zakasnela hardkor/metal faza.

„Možda uskoro uđem i u pubertet, ko zna."

New Noise grupe Refused je i dalje tu, kao i 2023, uz Down with the sickness grupe Distrubed, pa i malo SOAD-a, malo Korna, pre svega Freak on a leash.

Pesme Moji heroji i Još gore je PogonBGD-a često sluša već godinama.

„Klasici, što se kaže."

Pred kraj 2024. je otkrio da je Teardrop grupe Massive Attack zapravo uvodna numera serije doktor Hausa.

BBC/Nataša Anđelković Nataša je Bajagu slušala u Zagrebu, a Slobodan u Beogradu

Živ je radio, umro nije

Beogradski koncert grupe Ramštajn izdvaja i Jelena Subin, u čijim pesmama je uživala, ali sa terase.

„Spektakularno - i bolje je zvučao na otvorenom, nego u beogradskoj Areni", utisak joj je.

Kada nije na poslu i ne piše tekstove, onda je za volanom.

„Navikla sam da sušam radio, uglavnom 202.

„Kad izgubim signal, tu je Mile Kekin (frontmen nekadašnje hrvatske grupe Hladno pivo) i njegova muzika", dodaje.

Radio je u 2024. najviše slušala i Milica Radenković Jeremić.

BBC Radio 2 da se razbudi u autobusu na putu do posla, dok se vikendom vrteo Radio Beograd.

„Da me natera da usporim, slušam i mislim", kaže ona.

Slušala je i vesti na italijanskom, kako bi naučila jezik, a poseban guilty pleasure su joj bili podkasti o nerešnim zločinima.

'Muzička poezija 20. veka' kroz naočare Generacije Z

Najmlađa članica BBC redakcije Kristina Kljajić je prethodnih meseci neprestano slušala album Lane Del Rej Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

„Možda najsporiji koji je do sada snimila, ali ima sve ono zbog čega je volim - melanholične tonove, zabavne tekstove i filmske numere", objašnjava.

U cugu je poslušala i nedavno objavljen album It Was the Moment kanadske kantautorke Mišel Gurevič.

„Tekst, muzika i spotovi (ako se tako može nazvati brzo smenjivanje videa koji izgledaju da ih je neko slučajno snimio) podsećaju na fragmente iz nekog filma.

„Kao da su obirisi predela koji nam ostanu u sećanju dok se u polusnu vraćamo kući sa nekog putovanja", prepričava.

Iz njenih slušalica dopirala je i pesma Dom Ive Lorens, kojom je ova pevačica učestvovala na Pesmi za Evroviziju.

„Tekst podseća na poeziju sa početka 20. veka prelomljenu kroz naočare Generacije Z.

„Tonovi su spori i nežni, a opet možete uz nju i da igrate", dodaje.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Kristina je u 2024. godini neprestano slušala novi album Lane Del Rej

Od Libana do Brazila

Prethodnih 12 meseci, Žarka Radoja je uživala u različitim žanrovima: od elektro šabija iz libanskih klubova do brazilskog fonka i sambe.

Ali, tri albuma su se ponavljala: Cracker Island britanskog benda Gorilaz, Sao Paulo confessions Mitra Subotića Sube i nove numere sa albuma Soft Tissue engleskog alternativnog rok benda Tindersticks.

„Idealna priprema za njihov koncert u Beogradu u martu 2025. godine", kaže uzbuđeno.

Žarka Radoja Na žurci Zukak teatra u Bejrutu, plesalo se uz elektro šabi

Đuskanje na planini

Grujica Andrić je i 2024, kao i gotovo svake prethodne godine, otišao na Mountain Music Fest na Divčibarama.

Iako ih vreme nije poslužilo, atmosfera je, kaže, bila odlična.

Đuskali su na Breza i Vinil stejdževima, dok su Svemirka i Vojka V, hrvatsku pop grupu i hip-hopera, slušali na glavnoj bini gde su napravili „dobru žurku".

„Ne samo muzikom već i neposrednošću i duhovitošću u kontaktu sa publikom", prenosi Grujica utiske.

Izdvaja i Underground pop, novi album hrvatskog repera Z++ ( Zvonimira Husnjaka), čije su pesme u drugoj polovini leta uglavnom 'gruvale' iz njegovih slušalica.

„Prilično drugačiji fazon u odnosu na njegov dosadašnji rad, ali mi se dopalo", dodaje.

Oldies goldies

Jelena Maksimović, video urednica, vratila se, kako kaže, favoritima iz 1990-ih: škotskom alternativnom bendu Primal Scream, pevačici grupe Portishead - Bet Gibson i pesmama Kejt Buš.

U Budimpešti, glavnom gradu Mađarske, slušala je Bakstera Durija, engleskog indi muzičara, dok je u Beogradu bila na koncertu grupe Shortparis iz Sankt Peterburga.

„Momci izvode teatralni elektro-pop, sigurno su slušali Lajbah (slovenački bend) kad su bili mlađi i na kraju koncerta ne izlaze na bis", stekla je takav utisak.

Na njenoj plejlisti našle su se i pesme francuske pevačice Zaho de Sagazan.

Bet Gibson izdvaja i Jakov Ponjavić, dizajner, tačnije njen album Lives Outgrown.

„Ako bih morao da odaberem album godine, to mesto bi definitivno podelili Gibson i spiritualna vizija džeza Shabake Hutchingsa na ostvarenju Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace", objašnjava.

Pri samom vrhu su i albumi Džulije Holter Something In The Rooms She Moves, Ganavje Like The Sky I've Been Too Quiet, Nale Sinephro Endlessness i novi album Rampen (APM: Alien Pop Music) Bliksinih kultnih eksperimentatora Einstürzende Neubauten.

Na njegovim profilima na striming platformama je čak 30 albuma iz 2024, koje je intenzivno slušao.

„Neverovatno plodonosna godina što se tiče nove muzike", dodaje.

„Tu je i kraljica alternativnog zvuka Kim Gordon, koju sam imao prilike u oktobru da čujem uživo u Budimpešti i koja beskompromisno praši i u njenim 70-im"

Vrteo je i numere domaćih bendova, a posebno su ga zainteresovali „žestoki klinci Neven, intrigantni reperi Fujčinela Bojs, novi album Jarbola, poslednji EP za Tapan pod nazivom „Borba" i fenomenalni drugi deo kompilacije Hali Gali.

Kad muzika ne zna za granice

Za razliku od mnogih iz BBC tima, Nemanja Mitrović dobro podnosi poslednje dane u godini kada na red dođe sabiranje utisaka i pravljenje top lista.

Krajem novembra bio je na koncertu njemu izuzetno dragog londonskog post-pank sastava High Vis u nemačkom gradu Kelnu.

„Koncert, okupan ludačkom energijom i euforijom, bio je toliko dobar, da sam uspeo već na trećoj pesmi da polomim naočare, odmah posle moje omiljene stvari Altitude", priseća se Nemanja.

Kao utešnu nagradu, posle nastupa, dobio je trzalicu gitariste Roba Hemerena koji se oduševio kada je čuo odakle dolazi.

Na turneji su promovisali novi album Guided Tour - jedno od deset stranih izdanja koja su mu, kaže, obeležila 2024.

Među njima su i Romance dablinskih post-pank/alt/indi zvezda, Fontains DC, Every Bridge Burning kalifornijskih hardkor grajdera Nails, Album Album francuskog sintpank solo projekta Cuir i Cartoon Darkness australijskog pank rok sastava Amyl and the Sniffers.

Pogledajte video o grupi Wrishlas, vrlo mladoj nadi panka u Srbiji

Više od 15 bendova, poput živih legendi The Exploited i Biohazard, slušao je na hardkor/pank festivalu Revolution Calling u holandskom gradu Ajdnhovenu.

Posebno izdvaja svirku njujorške hardkor grupe Judge, koju su mnogi obožavaoci, neki i sa naših prostora, „dočekali sa suzama u očima".

„I sad me neka radost obuzme kada se setim prvih tonova pesme Bringin' It Down i horskog pevanja refrena obrade Warriors, mog omiljenog sastava Blitz", priseća se događaja iz novembra prošle godine.

Koncertna sezona u Beogradu 2024. je bila, kaže, izuzetno jaka, a njegovi favoriti su znojoproliće uz njujorške hardkor legende Madball, sonični brutalizam američkog det metal sastava Suffocation i dinamična grandž predstava sijetlskih veterana Mudhoney.

Prokletije II zagrebačke (etno-alt-nojz) rok skupine Nemeček, Design ljubljanskog indi rok/post-pank sastava Čao Portorož, Daleku od vistinskoto neshto alternativne art (pank) rok grupe Lufthansa i U svakom srcu gore svetla mladog beogradskog krišnakor benda Neven regionalni su albumi koji izdvaja za 2024.

Zvuk gramofonske igle i jedna Iskra

Dejana Vukadinović voli da istražuje i pronalazi nove bendove, ali se prethodnih 12 meseci vraćala proverenim stvarima.

Leto joj je obeležila ploča grupe The Pogues - Rum Sodomy and Lash, a posebno pesme Dirty old town, A pair of brown eyes i The Gentleman Soldier.

„Zvuk ploče dok klizi, poput nekog blagog škripanja, dao je dodatni šmek specifičnom glasu Šejna Mekgovana", kaže ona.

Na njenom gramofonu su se vrteli i Nik Kejv, Flitvud Mek i Nina Simon.

Tedi Svims je novo ime na njenoj plejlisti, a najviše se vraćala pesmama Lose Control, The Door i Somethin' Bout Woman.

Od koncerata izdvaja nastup Damira Urbana, iako je znala svega četiri pesme.

„Njegove vokalne sposobnosti su me totalno oborile s nogu. Ne treba mu orkestar, ni bend, a ni mikrofon", kaže Dejana.

Najveći utisak joj pesma Iskra, posvećena njegovoj ćerki, a kojom je i završio koncert.

„Uglavnom mu lepe etiketu kantautora ljubavnih pesama, ali Iskra je sve, samo ne to, možda mi je zato i najdraža.

„Kada je u prepunoj sali, bez muzičke pratnje zapevao - Sporo rasti mala, vrbo, ovaj svet čeka na tebe. Treba nam tako malo, skoro ništa, jedan kremen i jedan Iskra - čini mi se da su izašle sve emocije jednog oca na bini, jer on nije pevao samo nama, već pre svega njoj."

Dejanu na terenima neizostavno prati i radio stanica Lola, sa starim kafanskim pesmama - od Tome Zdravkovića do Tozovca i Luisa.

„Život je pesma, vi birate kakva će biti, ali nikada ne prestajte da pevate (živite) ", Dejanina je parola.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.04.2025)