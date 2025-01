Temperatura pada na -17, pali se meteo alarm! Ovi delovi Srbije biće na udaru ekstremno niskih temperatura! Stiže novi preokret

U Sremu, u pojedinim delovima Bačke, na jugu Banata, na širem području Beograda, kao i po kotlinama i dolinama reka centralne i južne Srbije postoji tendencija dalјeg slablјenja magle i niske oblačnosti, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne u većem delu Srbije očekuje se malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali prohladno. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 1 do 7 stepeni. Tokom noći palo je do 20 centimetara novog snega u Zlatiborskom okrugu, a usled loših vremenskih uslova na teritoriji Nove Varoši u pojedinim selima došlo je i do prekida u snabdevanju električnom energijom. Snežne padavine nisu