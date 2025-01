Rhmz zorom popalio alarme, Srbija žuta i narandžasta! U srpskom Sibiru drvo puca od hladnoće, u Sjenici minus 21! A od Badnjeg dana šok preokret, i do plus 18!

BEOGRAD - U Srbiji će danas ujutru biti vrlo hladno, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, gde se očekuje mraz umerenog i jakog intenziteta, ređe uz pojavu magle, a u toku dana u većini mesta pretežno sunčano, osim u Vojvodini, gde će povremeno biti umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus 13 na jugozapadu i jugoistoku Srbije (na Pešterskoj visoravni -17 stepeni) do minus dva u Beogradu i južnom Banatu. Najviša temperatura će se kretati od jedan do sedam stepeni. U Beogradu ujutru slab do umeren mraz, a ponegde i magla. U toku dana pretežno sunčano. Duvaće slabi i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se