Ruske trupe su u roku od 24 sata pogodile infrastrukturu vojnih aerodroma, koncentracije ljudstva i vojne tehnike Oružanih snaga Ukrajine u 137 regiona, saopštilo je ministarstvo odbrane RF. Prenosimo delove izveštaja o gubicima ukrajinske armije.

— Oružane snage Ukrajine dnevno su izgubile više od 410 ljudi i dva tenka Leopard u zoni odgovornosti grupe Centar; — Oružane snage Ukrajine izgubile su do 450 ljudi u jednom danu usled dejstva grupe Zapad; — Oružane snage Ukrajine su dnevno gubile do 230 ljudi u zoni odgovornosti grupe „Jug“; — Oružane snage Ukrajine su dnevno izgubile do 150 vojnika u zoni odgovornosti grupe Vostok; — Oružane snage Ukrajine gubile su do 120 boraca dnevno zbog dejstava grupa