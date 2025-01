Velika havarija na magistralnom cevovodu u Kragujevcu! Na desetine domaćinstava ostalo bez vode

Preporučujemo

U Kragujevcu je došlo do velike havarije i to na magistralnom cevovodu u ulici Bulevar Kraljice Marije. Usled toga će bez vode ostati potrošači u delovima naselja: Erdoglija, Vašarište, Sušica, delovima Aerodroma i Petrovca. - Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene u Kopaoničkoj ulici i ulici Kralja Milana IV. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se oko 19 časova. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja, pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne