Temperaturni šok-obrt za božić! Od danas kreću prolećne temperature, biće i do +17 ali uz ove tegobe! Šok i u Sjenici, juče minus 21, jutros plus 1?!

BEOGRAD - U Srbiji će posle jutarnje magle i poledice u nekim delovima zemlje, tokom dana biti malo do umereno oblačno i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, u Vojvodini i u planinskim predelima i jak. Najniža temperatura biće od minus šest stepeni do pet, najviša od šest stepeni u Negotinskoj Krajini, do 14 u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno i toplije uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan do pet, a najviša oko 13 stepeni. Bioprognoza i tegobe Nagli porast maksimalne dnevne temperature