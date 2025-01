Na Božić vreme umereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo

U Srbiji će sutra ujutro po kotlinama i dolinama reka lokalna pojava magle, a tokom dana umereno do pretežno oblačno, toplo i uglavnom suvo, a u drugom delu dana je tek ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima i jak, južni i jugoistočni. Uveče i tokom noći na severu i ponegde na zapadu Srbije kiša uz skretanje vetra na severozapadni. Najniža temperatura biće od nula do devet stepeni, najviša od osam do 16 stepeni. U Beogradu će sutra biti umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša je moguća posle podne, kao i tokom noći. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od