Prolećni Božić, temperatura do 20 stepeni: Od ovog datuma stiže zahlađenje sa kišom, evo kada će padati i sneg

Badnji dan u Srbiji protiče u znaku skoro prolećnog vremena, uz pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura biće od 10 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije, u Podrinju i u Kolubrskom okrugu, u Beogradu do 16 stepeni. Hladnije će biti u Negotinskoj Krajini, temperatura do 8°C. Za Badnje veče u svim predelima Srbije biće suvo, a temperatura će se kretati od 4 do 10°C, u Beogradu i u košavskom području od 10 do 14°C, a u Negotinskoj Krajini oko 0°C. Za Božić