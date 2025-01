U Srbiji danas osetno toplije, temperatura do 14 stepeni

Ujutro u južnim krajevima očekuje se slab i umeren mraz uz pojavu magle i poledice, a na severu, zapadu i u centralnim predelima osetni porast jutarnjih temperatura, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab i umeren južni i jugozapadni, u Vojvodini i u planinskim predelima i jak. Najniža temperatura biće od -6 do pet stepeni, a najviša od šest stepeni u Negotinskoj Krajini do 14 stepeni u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno i toplije uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, sa najnižom temperaturom od jednog stepena do pet stepeni, a najviša će biti oko 13 stepeni. Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za