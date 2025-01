Sarkozi je Gadafijevim novcem finansirao svoju kampanju?

Bivši francuski predsednik Sarkozi ponovo se našao na optuženičkoj klupi. On je, navodno, dobio 50 miliona evra od Gadafijevog režima za predizbornu kampanju 2007. Sada mu preti dugotrajna zatvorska kazna

To je priča kao iz nekog špijunskog filma. Zvuči toliko neverovatno da Fabris Arfi i njegove kolege istraživačkog portala Médiapart, nisu mogli da veruju na šta su naišli. „Ono što nazivamo aferom Sarkozi- Gadafi za nas je počelo jednim mejlom koji smo dobili 2011.“, priseća se on. U toj poruci je pisalo: „Možda imamo nešto o nekome što bi vas moglo zanimati.“ To „nešto“ bili su hard-diskovi: lična, digitalna arhiva osumnjičenog posrednika u toj aferi. Ogromne