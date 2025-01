Vremenska prognoza: Sutra i do 18 stepeni

U Srbiji će sutra biti oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se očekuje mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima pojačan, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od minus dva do sedam, a najviša od devet do 18 stepeni. U Beogradu će biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša oko 17 stepeni. U četvrtak će biti malo do umereno oblačno i