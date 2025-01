Vremenska prognoza 8. januar 2025.

Ujutru na jugu Srbije ponegde magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperatura znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna od 9 do 18 stepeni. I u Beogradu veoma toplo, uz sunčane periode. U najtoplijem delu dana 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.01.2025. Sreda: Ujutro mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima pojačan, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša od 9 do 18 stepeni.. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača,