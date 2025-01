Proslava Božića – patrijarh Porfirije služio liturgiju u Hramu Svetog Save, tradicionalno lomljenje česnice

Pravoslavni vernici proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, dan Hristovog rođenja. U ponoć su u pravoslavnim hramovima u zemlji i rasejanju, služene liturgije, sa kojih su upućene poruke mira i ljubavi. U Hramu Svetog Save ponoćnu liturgiju služio je episkop hvostanski Aleksej, a jutros je božićnu liturgiju predvodio patrijarh Porfirije. Ispred Hrama Svetog Save održano je tradicionalno lomljenje česnice.

Đokovići čestitali Božić: Mir Božji, Hristos se rodi! Najtrofejniji grend slem teniser svih vremena Novak Đoković čestitao je Božić po julijanskom kalendaru svim vernicima u objavi na društvenim mrežama sa svojom porodicom. Lomljenje česnice ispred Hrama Svetog Save Ispred Hrama Svetog Save u Beogradu organizovano je tradicionalno lomljenje česnice. U česnici od 7.000 delova sakrivena su 33