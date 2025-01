Vučić prisustvovao božićnoj liturgiji u manastiru Hilandar

HILANDAR - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je božićnoj liturgiji u manastiru Hilandar.

Kako se vidi u video-snimku koji je objavio na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", Vučić se poklonio pred najsvetijom srpskom relikvijom - ikonom Bogorodice Trojeručice. U opisu snimka kratko je napisao "Mir Božji, Hristos se rodi". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)