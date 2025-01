U petak pad temperature: Do kada će biti hladno vreme?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu za naredne dane.

Kako navode, sutra ujutro biće mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. “Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u Banatu pojačan, južni. Najniža temperatura od -1 do 8 , a najviša od 8 u Negotinskoj Krajini i po pojedinim kotlinama južne Srbije do 19 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji”, navodi RHMZ. Prema