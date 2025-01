Proleće usred zime, danas i sutra do 20°C, a onda stiže sneg: Zabeleće se ovi delovi Srbije, evo i kada

Preporučujemo

U Srbiji je danas vreme kao usred proleća, s obzirom na to da je već tokom prepodneva temperatura u Beogradu dostigla 18°C. Pred nama je sunčan i vrlo topao dan, a zbog fenskog efekta jugozapadnog vetra temperatura u Beogradu, Kolubarskom okrugu i u Podrinju dostići će 20°C. Vrlo toplo biće i u ostalim predelima Srbije, uz temperature od 12 do 18 stepeni. Hladnije će biti u Negotinskoj Krajini, temperatura do 8°C. Veoma slično vreme očekuje se i u četvrtak.