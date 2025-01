Proleće usred zime: Temperature do 17 stepeni pre nagle promene vremena

Ekstremno toplo vreme koje je zahvatilo našu zemlju početkom ove nedelje nastavlja se i narednih dana uz više sunčanih sati već danas, kaže meteorološkinja Ljubica Gojković. "Vreme će danas biti pretežno sunčano i bez padavina, a temperatura će u najtoplijem delu dana u Beogradu i delovima centralne Srbije dostizati 17. podeljak.

U ostalim predelima od 10 do 15 stepeni". rekla je Gojković. U toku dana duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima pojačan, južni i jugozapadni. U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vreme sutra – slično današnjem. Suvo, sunčano i toplo, sa temperaturom do 15 stepeni. Promena vremena stiže nam u petak. Nagli pad temperature, olujni severni vetar i kiša obeležiće kraj ove nedelje, a u subotu nam