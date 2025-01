U dvorištu kuće sekirom nasrnuo na dvojicu muškaraca: Uhapšen muškarac iz Merošine zbog pokušaja ubistva

Preporučujemo

F. M. (28) iz okoline Merošine, uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je noćas, u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Merošine, sekirom napao muškarce starosti 78 i 45 godina i naneo im teške telesne povrede, navedeno je u saopštenju MUP. Povređeni muškarci su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden