Najavljeno da Srbija i SAD potpisuju sporazum o strateškom dijalogu

Srbija i SAD će ovog vikenda potpisati sporazum o strateškom dijalogu, a izvršni direktor Pupin inicijative Vuk Velebit smatra da je to velika vest za Beograd i Vašington, jer će odnosi sa Amerikom dostići mnogo viši nivo saradnje, prenosi Kosovo online.

Velebit je na televiziji Juronjuz Srbija naglasio da strateško partnerstvo podrazumeva diplomatsko sredstvo koje SAD ima u spoljnoj politici gde, prepoznajući države partnere, uspostavlja strateški dijalog. Taj sporazum biće potpisan ovog vikenda tokom posete zamenika državnog sekretara za upravljanje i resurse SAD Ričarda Verme Beogradu. „Srbija to ima to sa Pekingom, Moskvom i EU. To podrazumeva uspostavljanje okvira za dalje odnose, što znači da će se srpska i