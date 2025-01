Preminula još jedna žrtva masakra na Cetinju

Jedan od ranjenih Cetinjana Dejan Kokotović (40), uprkos naporima ljekara, preminuo je danas oko 14 časova u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

Iz KCCG su saopštili da je Kokotović, usled teških povreda, bio podvrgnut zahtevnim hirurškim zahvatima. „Prije 48 sati, pacijent je pokazivao znake blagog oporavka. Međutim, nakon toga je došlo do pogoršanja opšteg stanja i komplikacija koje su dovele do neželjenog ishoda“, naglasili su iz KCCG, prenosi RTCG. Kokotović je trinaesta žrtva masakra na Cetinju. On je 1. januara u večernjim satima smešten na odeljenje intenzivne njege KCCG, nakon čega je hitno