Penzioneri od danas preko Fonda PIO mogu da se prijave za oporavak u banjama

Penzioneri u Srbiji od danas do 27. januara mogu da se prijavljuju na oglas Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko (PIO) osiguranje za odlazak na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima širom zemlje.

U oglasu Fonda PIO, koji je objavljen danas, precizirano je da pravo na oporavak imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, a čija penzija iznosi do iznosi do iznosi do 50.683 dinara. Na oglas mogu da se jave i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 50.683 dinara. Kako je navedeno, uz