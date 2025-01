"Putin želi da se sastanemo i okončamo krvavu zbrku": Tramp objavio da ugovara susret sa ruskim predsednikom o kraju rata u Ukrajini, Kremlj čeka zahtev (foto)

Donald Tramp, novoizabrani predsednik SAD, izjavio je da se trenutno ugovara njegov sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

BBC navodi da Tramp nije izneo vremenski okvir održavanja mogućeg sastanka. - On želi da se sastane sa mnom i mi to to dogovaramo - kazao je Tramp tokom obraćanja sa svog imanja Mar-a-Lago na Floridi. Ruska agencija Tas je nakon tih Trampovih reči prenela izjavu Putinovog portparola Dmitrija Peskova američka strana još uvek nije zvanično zatražila sastanak. Britanski medijski servis podseća da je Tramp obećao da će pregovorima okončati rat u Ukrajini ubrzo nakon