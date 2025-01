Trump tvrdi da se dogovara njegov sastanak s Putinom

Trumpov povratak u Bijelu kuću potakao je nadu u diplomatsko rješenje kojim bi se okončala invazija Moskve na Ukrajinu, ali je izazvao i strah u Kijevu da bi brzi mirovni sporazum mogao imati visoku cijenu za Ukrajinu.

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je da se dogovara sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Reuters, prenosi Hina. “On se želi sastati, a mi to dogovaramo. On je to rekao čak i javno i mi moramo završiti s tim ratom“, rekao je Trump prije sastanka s republikanskim guvernerima u Mar-a-Lagu u Palm Beachu na Floridi. Nastavite čitati Pritom nije ponudio vremenski rok u kojem bi se taj susret trebao dogoditi. Trumpov