Vučić i kineski ambasador prisustvovali ispraćaju prvog direktnog leta kompanije Er Srbija za Šangaj

Na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ večeras je priređen ispraćaj prvog direktnog leta kompanije Er Srbija do Šangaja kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Po planu letenja avion Er Srbije će iz Beograda do aerodroma Šangaj Pudong poleteti u 00.40. Letovi iz Beograda za Šangaj u zimskoj, kao i u letnjoj sezoni koja počinje 30. marta, biće utorkom i subotom, a u suprotnom smeru sredom i nedeljom. Vučić je rekao da je prvi direktan let Er Srbije do Šangaja obeležava ne samo godinu izuzetnog uspeha nacionalne avio kompanije već pokazuje kako se napornim radom i marljivošću mogu prevazići sve teškoće i postići ogromni