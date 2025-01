Patrijarh Porfirije: Spc ima ambiciju da organizuje dnevni boravak za decu sa autizmom

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je da Crkva ima ambiciju da organizuje dnevni boravak za decu sa autizmom. "Ako Bog da, pravimo jedan ozbiljan projekat, jer za tu vrstu angažmana moramo da se veoma ozbiljno i uz pomoć stručnjaka pripremimo.

Imamo, dakle, ambiciju da organizujemo i dnevni boravak za autističnu decu. Imamo još niz drugih ideja i, hvala Bogu, pokazalo do sada da ima ljudi koji su željni da učestvuju u tim projektima", rekao je on. Patrijarh je to najavio, kako je saopštila SPC, prilikom obilaska i osveštanja kuće iz projekta Zajednice za lečenje bolesti zavisnosti "Zemlja živih", otvorene u beogradskoj opštini Grocka, odnosno prve na teritoriji Beograda, a šeste u Srbiji. Podsetio da SPC