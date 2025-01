Akcija policije nasred ulice u Nišu: Muškarac uhapšen zbog iznude (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su A.

V. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda. On se sumnjiči da je, uz pretnje, od 30-godišnjeg muškarca tražio da mu isplati 1.200 evra na ime nepostojećeg duga. Policija je u petak popodne, u centru Niša, zaustavila „fijat“ i kod vozača pronašla novac koji je 30-godišnjak prethodno poslao, a koji je bio namenjen A. V. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će,