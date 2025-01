Pretnjama pokušao da iznudi od čoveka 1.200 evra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, uhapsili su A. V. (1996) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

On se sumnjiči da je, uz pretnje, od tridesetogodišnjeg muškarca tražio da mu isplati 1.200 evra na ime nepostojećeg duga. Policija je juče popodne, u centru Niša, zaustavila „fijat“ i kod vozača pronašla novac koji je tridesetogodišnjak prethodno poslao, a koji je bio namenjen A. V. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.