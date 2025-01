Meteorolog kaže da u Srbiju stižu velike količine snega: Evo kada nas očekuje „snežni udar“

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas se očekuje pretežno oblačno vreme sa umerenom količinom padavina u pojedinim delovima zemlje, ali već od petka 17. januara nas očekuje toplije i suvo vreme.

Sa druge strane meteorolog Ivan Ristić za "Blic" najavljuje mnogo više padavina u narednom periodu. Danas u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom, najavljuje RHMZ. Do četvrtka (16.01.) hladno vreme uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad 0 °S. Tokom dana umereno do potpuno oblačno u većini mesta suvo, a na severu i sa sunčanim