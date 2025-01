MUP: Zbog pirotehnike povređene 44 osobe, polovina su deca

Za samo mesec dana, od 1. decembra prošle godine do 7. januara 2025. godine, 44 osobe su povređene usled upotrebe pirotehničkih sredstava, a više od polovine su deca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi N1. „Ovi brojevi nisu samo statistika, oni su upozorenje.

Povređeno je 24 dece, 10 maloletnika i 10 punoletnih lica", objavio je MUP na svom Instagram nalogu. Osmoro dece i pet maloletnika zadobilo je teške telesne povrede, a iz MUP-a upozoravaju da posledice opekotina, povreda šake, lica i očiju mogu trajati čitav život. „Petarde nisu za igru! Ne ugrožavaj sebe i druge", poručilo je Ministarstvo. MUP poziva na odgovornost, a roditeljima