Los Anđeles se sprema za nove udare vetra koji prete da razbukte požare

BBC News pre 1 sat

REUTERS/David Ryder

Vatrogasci nastavljaju borbu sa jednim od najrazornijih požara u američkoj istoriji, koji je već pretvorio delove Los Anđelesa u pepeo.

Vlasti se spremaju za snažne vetrove koji se očekuju u utorak, 14. januara, a u pomoć su stigli vatrogasci iz Meksika i Kanade.

Najmanje 24 ljudi je poginulo do sada, a 16 se vode kao nestali, potvrdili su zvaničnici u nedelju.

Desetine hiljada ljudi već su napustili domove, a u požarima je teško oštećeno ili potpuno uništeno oko 12.000 objekata. Više od 100.000 ljudi je još uvek obuhvaćeno obaveznom evakuacijom, aiko su vlasti objavile da se škole otvaraju ponovo u ponedeljak.

Vatra je uništila čitava stambena naselja Los Anđelesa, među kojima i domove nekih holivudskih filmskih zvezda.

Požari su zahvatili region Los Anđelesa od utorka, 7. januara, a trenutno gore najmanje tri odvojena požara ukupne površine 15.000 hiljada hektara.

Još tri požara su lokalizovana.

Vatra se u subotu proširila na nove delove grada nakon što su se vetrovi ponovo pojačali posle kratkog zatišja.

Problem za vatrogasce predstavlja suvi vetar Santa Ana, a zvaničnici su najavili da bi do srede on ponovo mogao da dostigne brzinu do 100 kilometara na čas.

„Nažalost, vraćamo se u uslove crvene uzbune zbog najavljenih razornih vetrova od danas do srede, a vrhunac očekujemo u utorak.

„Iako smo ostvarili neki napredak, kraj nije ni blizu", kazao je Čed Ostin, šef vatrogasaca u Pasadeni, za BBC.

Uprkos najavama pogoršanja vremena, škole na teritoriji čitavog okruga Los Anđelesa, ne računajući one u najugroženijim zonama, od ponedeljka će ponovo početi sa radom.

Malibu, naselje uz obalu okeana, izgubio je jednu trećinu istočnog dela, kaže gradonačelnik.

Najveći požar, Palisejds, širi se na istok i sada preti bogatom kraju Brentvud - gde su izdata naređenja za evakuaciju.

U Los Anđelesu živi i oko 50.000 Srba. O njihovim iskustvima govorili su za BBC na srpskom - pročitajte ovde.

U delovima pogođenih oblasti proglašen je policijski čas kako bi se sprečilo da pljačkaši iskoriste katastrofu.

Američki predsednik Džozef Bajden uporedio je stanje u Los Anđelesu sa „ratnom zonom gde su čitava područja bombardovana".

Dodao je da će broj poginulih „verovatno porasti, ali još ne znamo koliko".

Vlasti Los Anđelesa proglasile su vanrednu zdravstvenu situaciju zbog lošeg kvaliteta vazduha, jer pepeo i dim prekrivaju oblast.

Zdravstveni zvaničnici upozoravaju da dim i pepeo predstavljaju „neposrednu i dugoročnu opasnost po javno zdravlje".

Uporedo sa naporima da se ugase tri požara koji besne u različitim delovima grada, raste i nezadovoljstvo ljudi zbog reakcija vlasti, a posebno zbog nedostatka vode u hidrantima.

Pojedini pozivaju guvernera Kalifornije Gevina Njusoma da podnese ostavku, a on je naredio istragu zbog situacije sa hidrantima.

Gde su sve požari?

REUTERS/David Ryder

REUTERS/David Ryder

Od najmanje tri požara koji besne širom Los Anđelesa, dva se ističu po veličini - Palisejds i Iton.

Najveći je požar oko najteže pogođenog naselja Pasifik Palisejds, koji obuhvata 11 odsto teritorije, prostire se na 23.654 hektara i vatrogasci su dosad ugasili 13 odsto površine.

Drugi po veličini je požar u Itonu na severu grada oko Pasadene, koji pokriva 14.118 hektara. Vatra je obuzdana na oko 27 odsto površine.

Požar u Kenetu prostire se sa na 1.052 hektara i skoro u potpunosti je pod kontrolom, dok požar Harst zahvata 799 hektara i trenutno je takođe gotovo potpuno lokalizovan.

Kombinacija divljih i urbanih područja oko Los Anđelesa mogla bi da znači da bi vatrogascima mogle biti potrebne nedelje da u potpunosti ugase požar, kaže Lindon Pronto, stručnjak za požare u Evropskom institutu za šume.

„Ovo je nova vrsta požara [za Ameriku] koju vidimo", rekao je Pronto, koji je karijeru započeo kao vatrogasac u američkoj šumskoj službi.

Prema njegovim rečima, Evropi su takvi požari već poznati, a svi su imali katastrofalne posledice.

Službe hitne pomoći upozoravaju da je situacija i dalje veoma opasna.

„Očekuje se da će se vetrovi ponovo pojačati u narednim danima", rekao je Din Krisvel, šef Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA).

Vlasti kažu da još ne mogu da utvrde uzrok požara.

REUTERS/David Ryder Ostaci spaljenih prostorija filijale Banke Amerika u naselju Pasifik Palisejds

ALLISON DINNER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ovo je ostalo od naselja Pasifik Palisejds

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Uporedo sa gašenjem požara, pojavili su se i pljačkaši, što je potvrdio i Bajden.

„Postoje jasni znaci da je u toku pljačka. Postoje jasni znaci da neki idu u oblasti i pljačkaju ljudi koji su pogođeni katastrofom", rekao je Bajden.

Vlasti su saopštile da je 210 policajaca raspoređeno u Palisejdsu i Itonu kako bi sprečili pljačke.

U nekim oblastima do sada uhapšeno je 20 ljudi zbog pljačke napuštenih domova, zbog čega su vlasti uvele policijski čas.

Pogledajte video o požarima u Los Anđelesu

Šteta se procenjuje na desetine milijardi dolara

Za samo nekoliko sati, požar se od 7. januara proširio sa 10 na 2.900 hektara, a do sada je uništeno najmanje 30.000 hektara.

Širenju požara pogodovao je i jak vetar, koji je duvao brzinom od 130 kilometara na sat.

Januarski požari u Los Anđelesu mogli bi da nanesu najveću materijalnu štetu u američkoj istoriji, a privatna meteorološka kompanija Akuveder (Accuweather) procenila je u nedelju da je dosadašnja šteta između 250 i 275 milijardi dolara.

Čuveni Sanset bulevar u ruševinama

LA Tajms prenosi da je Sanset bulevar u ruševinama, dok stanovnici govore da su dobro poznate banke, prodavnice i kafići potpuno uništeni.

Dramatični snimci prikazuju kuće u plamenu u oblasti Pasifik Palisejds i stanovnike kako napuštaju automobile i beže od vatre.

U Holivudu je vladao haos dok se stanovništvo panično sklanjalo od požara.

Čuveni natpis na brdima se jedva vidi od gustine dima.

Vatrogasci se ne bore samo sa vatrom već i nedostatkom vode, odnosno slabim pritiskom.

U Palisejdsu, koji je najpogođeniji, tokom 15 sati je potrošeno četiri puta više vode nego u normalnim okolnostima, što je uticalo na pritisak i hidrante.

Područje nije ostalo bez vode, ali je teško napuniti rezervoare za gašenje vatre, objasnili su zvaničnici.

Najmanje 200.000 ljudi u okolini Los Anđelesa je bez struje.

Reuters Pustoš posle požara

„Ne mogu da objasnim koliko je ovo jutro bilo normalno u Santa Moniki, a onda sam primetila velike crne oblake dima.

„Odlučila sam da napustim kuću i odem na neku bezbedniju lokciju, što je bila dobro odluka kada sam videla fotografije iz komšiluka kasnije", kaže Amrita Halid, novinarka koja živi u priobalnom gradu Santa Monika.

Dodaje da su šumski požari svakodnevica života u Kaliforniji, ali je ovaj uznemirujuć, jer je blizu naseljenih mesta.

Rob Bonta, državni tužilac Kalifornije upozorio je da pojedini trgovci podižu cene smeštaja, namirnica i goriva tokom vanrednog stanja.

Poskupljenja su nezakonita i ako stanovnici koji su bili primorani da se evakuišu to primete, kazao je Bonta, da podnesu žalbu.

Nekoliko škola u Los Anđelesu, Malibuu i Santa Moniki je zatvoreno, a nastava se odvija onlajn.

REUTERS/Shannon Stapleton

Reuters Mnogi su napustili vozila tokom evakuacije, jer se požar približio

Kako je buknuo požar?

EPA Mnoge životinje su ostale same pa lokalno stanovništvo moli da se ostavljaju činije sa vodom za njih

Zvaničnici su ukazali na jake vetrove i sušu u toj oblasti, zbog čega je vegetacija bila veoma suva i lako zapaljiva.

Pojedini smatraju da su situaciju pogoršale i klimatske promene, iako tačne okolnosti nastanka požara ostaju nejasne.

Oko 95 odsto šumskih požara u ovoj oblasti izazivaju ljudi, kaže Akuna iz kalifornijske vatrogasne službe, iako zvaničnici tek treba da saopšte kako su trenutne vatrene stihije počele.

Važan faktor koji je naveden su vetrovi Santa Ana, koji duvaju iz unutrašnjosti prema obali.

Sa brzinama većim od 97 kilometara na sat, smatra se da su oni raspirivali vatru.

Reuters Los Anđeles u oblacima dima

Kakvu ulogu imaju klimatske promene?

Reuters

Iako jaki vetrovi i nedostatak kiše izazivaju požar, stručnjaci kažu da klimatske promene menjaju pozadinske uslove i povećavaju verovatnoću takvih požara.

Istraživanje vlade SAD je nedvosmisleno povezalo klimatske promene sa većim i ozbiljnijim požarima u zapadnim delovima zemlje.

„Klimatske promene, koje podrazumevaju više temperature, produžene suše i žednu atmosferu, bile su ključni pokretač povećanja rizika i obima šumskih požara u zapadnim Sjedinjenim Državama", saopštila je Nacionalna uprava za okeane i atmosferu.

Nakon veoma toplog leta i nedostatka kiše poslednjih meseci, Kalifornija je posebno ranjiva.

Smatra se da sezona požara u južnoj Kaliforniji traje od maja do oktobra - ali kalifornijski guverner Gevin Njusom je ranije naglasio da su požari postali višegodišnji problem.

„Nema sezone požara, ova je godina požara", rekao je.

U razgovoru za BBC, Akuna je rekao da je ovo treći slučaj u poslednjih 30 godina da je veliki požar izbio u januaru.

EPA Helikopteri su neophodni za gašenje požara

Reuters

Reuters Požar u Kaliforniji

Pogledajte i ovaj video

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.13.2025)