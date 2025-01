Vučić: Rekli su mi da će ove godine biti najjači forum u Davosu, sigurno ću otići

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić Davos izjavio je večeras da mu je rečeno da će ove godine biti najjači Svetski ekonomski forum u Davosu i da će, ako tako bude, sigurno otići na taj skup.

- To bi mi bio 11. put da idem na Davos. Ja tamo uvek mnogo naučim i mnogo poznanstava sklopim, imao sam tamo bratske razgovore i sa predsednikom Sijem i sa Ilhamom Alijevim -rekao je Vučić za TV Pink. On je dodao da su ta poznanstva dobra i naveo da ćemo, na primer, sada zbog azerbejdžanskog gasa da uštedimo najmanje 200 do 300 miliona kubnih metara gasa iz naših rezervi i da ne moramo da trošimo naše rezerve. - To su stvari zbog kojih idem. Jedva čekam da odem...