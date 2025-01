Oblačno i hladno, na jugu i jugozapadu sneg

U većem delu zemlje biće oblačno, suvo i hladno. Na severu Srbije očekuju se sunčani periodi, a slab sneg samo na jugu i jugozapadu zemlje.

Duvaće vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na planinama povremeno jak, severoistočni. Najniža temperatura biće od -5 do -1, dok će se najviša kretati od -1 na jugu do pet stepeni na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini. U Beogradu se očekuje umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, sa slabim i umerenim severoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće od -3 do -1, a najviša oko jednog stepena. Izgledi vremena za narednih sedam dana Do 20. januara, slab