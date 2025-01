Ovo će do petka biti najviša temperatura u Srbiji: Objava RHMZ kakvoj se nismo nadali

Preporučujemo

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je danas najnoviju prognozu vremena u Srbiji, a u kojoj je istaknuto kakvo nas vreme očekuje do kraja ovog, ali i narednih dana. Prema njihovoj najavi, na severu i istoku zemlje do kraja dana biće pretežno sunčano. "U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, na jugu i jugozapadu zemlјe ponegde uz provejavanje slabog snega", piše RHMZ. Takođe, oni su najavili i kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana, pa