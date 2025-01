Ledeni dani u Novom Sadu: Sutra temperatura sve vreme u minusu

Cela ova nedelja biće ledena.

Utorak sunčan, ali uz temperaturu od -5 do -2. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Sreda tmurna, ali suva. Temperatura od -5 do 0. Četvrtak vedriji, uz povremene sunčane intervale, a temperatura će se kretati od -5 do 1 stepen. U petak i subotu sunčano. U petak će biti od -5 do 2, a u subotu od -4 do 3 stepena. Biometeorološka prognoza za utorak, 14. januar: Nepovolјno za astmatičare, srčane, cerebrovaskularne i mentalno nestabilne osobe kojima se savetuje