UNS: Novinari da poštuju volju studenata da ne ulaze na fakultete u blokadi, studenti da ne vređaju i ne ometaju novinare u radu

Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog jučerašnjeg ometanja u radu novinarke Novosadske TV Emilije Marić, koje se dogodilo kada je želela da izveštava o plenumu u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. UNS istovremeno poziva novinare da ispoštuju volju studenata da ne ulaze na fakulete.

Emilija Marić rekla je za UNS da je sa ekipom Novosadske televizije nameravala da pita studente kakve će odluke doneti u vezi sa predstojećim ispitnim rokovima. Ona navodi da je bila u blizini Pravnog fakulteta, ali da nije želela da ulazi u zgradu. „Studenti su me okružili čim su me ugledali, a zatim su me polivali vodom, i na telo mi lepili nalepnicu sa natpisom ‘Ruke su vam krvave’. Uperili su svoje telefone ka meni, psovali i nisu mi dozvolili da snimam.