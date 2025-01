Gašpar: Fico neće ići u Kijev da razgovara o tranzitu gasa

Slovački premijer Robert Fico neće otputovati u petak u Kijev na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da razgovara o tranzitu gasa, izjavio je za TASS potpredsednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar. "Premijer Fico je juče objavio otvoreno pismo Zelenskom i pozvao ga na pregovore.

Zelenski je odgovorio da treba on da dođe u Kijev u petak. To je nemoguće. Mislim da se to neće dogoditi", rekao je on. Fico je ranije predložio Zelenskom da održe sastanak na slovačkoj teritoriji u blizini granice Slovačke sa Ukrajinom. Prema njegovim rečima, sastanak bi stvorio dobre uslove za otvorenu diskusiju o pitanjima isporuke gasa Slovačkoj i drugim zemljama preko teritorije Ukrajine. Zelenski ga je, kao odgovor na poziv, pozvao da dođe u Kijev. Tranzit