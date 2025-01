Fico odbija poziv Zelenskog: Kriza sa gasom preti sankcijama ukrajini

Potpredsednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar o pozivu Zelenskog slovačkom premijeru da dođe na razgovor o gasu.

Slovački premijer Robert Fico neće otputovati u petak u Kijev na poziv Vladimira Zelenskog na razgovor o tranzitu gasa, koji je obustavljen 1. januara zbog odbijanja Kijeva da produži sporazum, izjavio je za TASS potpredsednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar. "Premijer Fico je juče objavio otvoreno pismo Zelenskom i pozvao ga na pregovore. Zelenski je odgovorio da Fico treba da dođe u Kijev u petak. To je nemoguće. Mislim da se to neće dogoditi", rekao je on.