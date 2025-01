Vremenska prognoza 15. januar 2025.

Na jugu i sutra slab sneg a od sredine dana slabije padavine očekuju se i na severu i zapadu zemlje. U ostalim krajevima sunčano. Biće hladno, vedra noć spustiće jutrarnju temperauturu i do -9 stepeni. Najviša dnevna slična današnjoj, do 3 stepena, malo toplije u Negotinskoj krajini. U Beogradu pretežno oblačno, suvo i hadno. Sreda će biti ledeni dan, temperatura odstaje ispod nule. Sredinom dana -1 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.01.2025. Sreda: Ujutro slab i umeren mraz i mestimično magla. U toku dana u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, kao i na jugu i jugoistoku zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega. U ostalim krajevima duži sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -9 do -4 °S, a najviša u većini mesta od -2 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini oko 5 °S.