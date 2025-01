Sledi potpuni vremenski preokret: Anticiklon slabi, prete nam dve opasne pojave

Meteorolog Ivan Ristić je naveo da stiže kratko otopljenje.

Do kraja nedelje očekuje nas oblačno i hladno vreme, dok će u Vojvodini biti magle. Međutim, već početkom naredne sedmice anticiklon kreće da slabi, pa će u pojedinim delovima zemlje temperature biti nešto više u odnosu na prethodne dane, kazao je meteorolog Ivan Ristić. "Do kraja nedelje gde se magla bude zadržavala ceo dan očekuju se ledeni dani, sa maksimalnim temperaturama oko nule i malo ispod", otkriva Ristić. On dodaje, da od početka sledeće sedmice kreće da