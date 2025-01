Lakić debitant: "Ne umaram se kada čujem navijače"

Arijan Lakić, košarkaš Partizana, debitovao je u Evroligi u pobedi njegovog tima nad Asvelom rezultatom 93:62.

Lakić je na terenu proveo 18 minuta i za to vreme upisao dva poena i pet skokova. "Čast mi je što sam debitovao konačno u Evroligi. Došli su i prvi poeni, borili smo se, mislim da se to i navijači videli, dali su nam vetar u leđa. Za prve minute na terenu, najviše sam bio fokusiran na odbranu. Rezultat je pokazao da je bilo dobro. Željko gleda to, najvažnije je da se borimo. Sa ovakvom borbom, verujem da će rezultati biti još bolji", rekao je Lakić i dodao: "Kada