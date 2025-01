Mnogo je lakše kada pomažu saigrači: Jokiću tri četvrtine dovoljne za novi tripl-dabl! (video)

Imao je pravu podršku! Denver Nagetsi su retko od početka delovali kao homogen tim, ali već od početka 2025. godien to deluje malo bolje, pa su sada tako u gostima rutinski pobeili Dalas Maverikse rezultatom 118:99.

Nikola Jokić nije previše forsirao, igrao je svega tri četvrtine meča, a imao je učinak od deset poena, uhvatio 14 skokova i podelio deset asistencija, za svoj 146. tripl-dabl u karijeri. With his 8th assist tonight, Nikola Jokić just became the fastest player to reach 15K+ PTS, 7,500+ REB, and 5K+ AST, doing so in just 709 games. The fastest previously? Larry Bird at 799 games. pic.twitter.com/zjqjZRBtcN — NBA (@NBA) January 15, 2025 Takođe, Nikoli je mnogo