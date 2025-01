Jokić nikada u sezoni nije imao ovakvu podršku: Marej odigrao najbolju partiju u poslednje tri godine, Srbin opet stigao do tripl-dabla

Denver Nagetsi su konačno zaličili na onaj šampionski tim i slavili su protiv Dalasa sa 118:99.

Ovog puta Nikola Jokić nije morao sve sam. Džamal Marej je već do poluvremena postigao 32 poena i tako postao treći Nagets ikada koji je to uradio uz, naravno, Jokića i Alena Ajversona. Do kraja susreta je stigao do 45 poena što mu je ubedljivo najbolja partija u sezoni, ali i u poslednjih nekoliko godina. Jokić je zbog toga mogao da se opusti, pa je prvi put uopšte šutnuo na meču tek u devetom minutu. Susret je završio sa 10 poena, 14 skokova i 10 asistencija i