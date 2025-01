Jokić ispred Birda, Džordana, Medžika…

Nikola Jokić je odigrao još jedan odličan meč u duelu Denvera i Dalasa, stigao do tripl dabla i ispisao stranicu istorije.

Srpski centar je postao igrač koji je najbrže došao u istoriji lige do 15.000 i više pona, 7.500 i više skokova, te 5.000 i više asistencija. Reprezentativcu Srbije je bilo potrebno za to samo 709 mečeva u najjačog ligi na svetu. Prethodni rekorder bio Leri Bird kome je bilo potrebno 799 utakmica da dođe do ovakvog učinka. Novak je trenutno treći strelac, treći skakač i drugi asistent NBA lige u ovoj sezoni. Na dobrom je putu da dođe do četvrte titule za