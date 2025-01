Ledeni dani u Srbiji! Meteorolog Ristić najavio neobičnu pojavu do Bogojavljanja, detaljna prognoza do kraja janura

Do kraja ove sedmice zadržaće se slično vreme kao i prethodnih dana, najavljuje meteorolog Ristić.

U Srbiji se do kraja ove nedelje očekuje slično vreme kao prethodnih dana sa hladnim noćima i ledenim danima sa temperaturama ispod ili oko nula stepeni Celzijusovih. Meteorolog amater Ivan Ristić kaže da će danas u Beogradu biti ledeni dan kao i u nižim predelima naše zemlje, dok od sledeće nedelje postepeno slabi anticiklon i dolazi postepeno dnevno otopljenje. "Do kraja ove sedmice zadržaće se slično vreme kao i prethodnih dana. Od petka do nedelje u Vojvodini i