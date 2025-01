Đoković se plasirao u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio portugalskog igrača Žaime Farija sa 6:1, 6:7 (4), 6:3, 6:2.

Meč između Đokovića i Farija, sedmog i 125. igrača sveta, trajao je tri sata. Đokoviću su za osvajanje prvog seta bila dovoljna dva brejka. Srpski teniser je i u drugom setu prvi došao do brejka i poveo sa 2:1, ali je zatim Farija osvojio četiri uzastopna gema i došao do prednosti 2:5. Srpski teniser je uspeo da dođe do izjednačenja (5:5), ali i da spase jednu set loptu na svoj servis u 12. gemu. Set je odlučen u taj-brejku koji je na kraju pripao Portugalcu