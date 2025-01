U Novom Sadu ledeno s maglom, ledeno s oblacima, pa ledeno sa "zubatim" suncem

I četvrtak će u Novom Sadu biti leden.

Biće promenljivo oblačno, uz temperaturu od -4 do 0 stepeni. Magla će se zadržati veći deo dana. Duvaće slab, promenljiv vetar. I petak leden, uz malo više sunca, a temperatura će biti od -5 do 1 stepen. U subotu opet malo oblačnije, ali uz povremene sunčane intervale. Temperatura će biti od -4 do 2 stepena. U nedelju "zubato" sunce, jer će biti od -3 do 2 stepena. U ponedeljak umereno oblačno, uz dosta sunca, a biće toplije za "čak" jedan stepen tokom dana.