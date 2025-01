Predsednik Irana: Nikada nismo nameravali da ubijemo Donalda Trampa

TEHERAN - Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da ta zemlja nikada nije planirala da ubije novoizabranog predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

On je to rekao za NBC njuz i negirao tvrdnje samog Trampa i američkog Ministarstva pravde iznete tokom predizborne kampanje, da postoji zavera iranske elite da se ubije Tramp. "Nikad nismo pokušali da to učinimo i nikada nećemo. Ovo je još jedna od onih šema koje Izrael i druge zemlje osmišljavaju da promovišu iranofobiju. Iran nikada nije pokušao niti planira bilo koga da ubije. Bar koliko ja znam", rekao je Pezeškijan. Upitan da li je Iran spreman da obeća da