Bravo Miomire: Kecmanović „zgromio“ 17. na svetu

Srpski teniser Miomir Kecmanović deklasirao je Poljaka Huberta Hurkača (17. na ATP listi) sa 6:4, 6:4, 6:2 i plasirao se u treće kolo Australijan opena.

Po jedan brejk je viđen u prva dva seta i to oba od strane srpskog igrača. U prvom setu ga je napravio je već u prvom gemu, a u drugom setu to je učinio u petom. Jedinu šansu za povratak u meč Hurkač je propustio u ranoj fazi trećeg seta, tada je Kecmanović spasao dve brejk lopte, zatim odmah u narednom gemu napravio brejk i do kraja je lagano priveo posao kraju. Kecmanović inače Melburnu brani četvrto kolo, U seldećem meču Miomir igra protiv boljeg iz duela Mateo