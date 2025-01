Iga Švjontek pobedila: Izviždana posle odgovora na pitanje Jelene Dokić (VIDEO)

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u treće kolo Australijan opena posle ubedljivog trijumnfa (6:0, 6:2) nad Slovakinjom Rebekom Šramkovom Posle duela koji je trajao samo sat vremena na terenu ju je intervjuisala nekadašnja teniserka Jelena Dokić.

Usledio je opušten razgovor, a onda je Poljakinja malo „iznervirala“ publiku u Melburnu. – Znam da si velika ljubiteljka kafe. Kakvu bi kafu poručila Iga Švjontek i kako bi uporedila melburnsku kafu sa ostatkom sveta. Pazi šta ćeš odgovoriti – upitala je Igu Jelena. Iga Swiatek says she found better coffee shops in Sydney than in Melbourne… …immediate LOUD boos from the crowd lmao pic.twitter.com/AG7wriiqsU — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 16, 2025 Nije