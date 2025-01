Cela Srbija danas u minusu! Rhmz najavio današnje temperature, evo gde je čak 7 stepeni ispod nule

Preporučujemo

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vreme, dok će ovog 16. januara i gotovo čitava naša zemlja biti u minisu, sudeći prema jutrošnjim podacima sa njihovog sajta. "Do kraja dana pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku uz provejavanje slabog snega, a više sunčanih intervala se očekuje samo u Timočkoj Krajini i planinskim predelima Srbije. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5 stepena", piše